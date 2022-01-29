هذه نصائح البيت الأبيض للناطقين الحكوميين في الأردن

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وجهت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، نصائح مهنية للناطقين الحكوميين في الأردن، وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية للناطقين الحكوميين الأردنيين في معهد الإعلام الأردني، بالعاصمة عمان، وفق قناة "المملكة" الحكومية.

وقالت بساكي عبر الاتصال المرئي للناطقين الأردنيين إنه يجب أن يتسم الإيجار الصحافي والتواصل مع الصحافة بالاستمرارية.

ونصحتهم بضرورة معرفة الصحافيين والمراسلين وطبيعة الوسائل الإعلامية التي يعملون بها.

وقالت: "على الناطق أن يعرف من هو جمهوره ومع من يتحدث"، لافتة إلى أنه يمكن الاستعانة أحيانا بأهل الاختصاص أثناء الإيجاز والمؤتمر الصحفي، لاسيما عند التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية والصحية، لأنه يساعد بتقديم الحقائق والمعلومات الموثوقة للجمهور.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن طبيعة عمل الناطق الرسمي في جوهرها "حلقة تواصل مؤثرة بين المسؤول والجمهور".

وشددت على ضرورة أن يتمتع الناطق الرسمي بالمعرفة والصدق والإلمام بجميع التفاصيل قبل تقديمها، إضافة إلى "معرفة المعلومات ومحتوى الرسائل المفترض إيصالها للجمهور وبأسلوب جذاب بعيد عن التصادم أو العنف اللفظي، حتى عند نفي أي اشاعة أو معلومة غير صحيحة".

وقالت بساكي إن الناطق الرسمي يجب أن يتحلى أيضا بالشجاعة، وأن يعترف بعدم معرفته معلومة تتعلق بحدث أو قضية ما، مع تقديم وعد بالحصول على المعلومة وتقديمها للجمهور.

يشار إلى أن الدورة التدريبية للناطقين الحكوميين أقيمت ضمن مشروع "دعم قدرات الإعلام والاتصال الاستراتيجي للحكومة الأردنية"، الذي ينفذه معهد الإعلام الأردني بالشراكة مع مكتب وزير الدولة لشؤون الإعلام في رئاسة الوزراء وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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