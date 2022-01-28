خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد.. وزيرة خارجية بريطانيا تدين بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي

المصدر: أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع ليز تروس وزيرة خارجية بريطانيا العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين البلدين وجهودهما المشتركة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت ليز تروس خلال الاتصال الهاتفي إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية الذي وقع يوم 17 يناير الجاري واسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

كما أكدت أن هذه الاعتداءات الإرهابية تقوض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتقدمت بخالص العزاء إلى دولة الإمارات في ضحايا الهجوم الإرهابي وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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