اليابان تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية بالإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أدانت اليابان بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ويوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان.

وأكد الوزير الياباني خلال الاتصال الهاتفي إدانته الشديدة لهذه الاعتداءات الإرهابية الحوثية التي تشكل تهديدا للجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتقدم بالتعازي إلى دولة الإمارات وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 17 يناير الجاري كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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