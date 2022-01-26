رئيس أركان الجيش الجزائري يدين استمرار الاعتداءات الحوثية على الإمارات

المصدر: أبوظبي ■ وام

تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، الفريق السعيد شنقريحة، عبّر خلاله عن إدانته الشديدة لاستمرار ميليشيات الحوثي في اعتداءاتها الإرهابية على دولة الإمارات، وجدد تأكيده على تضامن بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفضها لكل ما يهدد أمنها واستقرارها.

من جانبه، عبّر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن شكره لموقف الفريق السعيد شنقريحة، وتقديره للتضامن الذي عبّرت عنه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع شقيقتها الإمارات في مواجهة اعتداءات الحوثي الإرهابية، داعياً الله تعالى أن يحفظ الجزائر وشعبها من كل مكروه.

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