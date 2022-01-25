محمد بن زايد وملك البحرين يبحثان الاعتداءات الإرهابية الحوثية على مواقع مدنية في الدولة

المصدر: أبوظبي ■ وام

وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، إلى البلاد، أمس، في زيارة أخوية للدولة، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

ورحّب سموه بجلالة ملك البحرين، وتبادلا الأحاديث الأخوية الودية، التي تعبّر عن عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، وخصوصيتها، متمنيين للبلدين دوام الأمن والتقدم والنماء.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال لقاء عُقد في مجلس قصر البحر، العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة، والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في جميع المجالات التي تدفع جهود التنمية المستدامة، بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار ومصالحهما المشتركة.

كما نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جلالة الملك حمد بن عيسى تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأطيب أمنياته له بالصحة والسعادة، وللمملكة وشعبها الشقيق دوام الرخاء والرفعة.

واستعرض سموه وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وآخر المستجدات على الساحتين الخليجية والعربية، خصوصاً الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، والإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار حقها للرد على هذا الاعتداء الغادر، الذي يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وعبّر جلالة الملك حمد بن عيسى عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها للهجوم الإرهابي الغادر الذي قامت به ميليشيات الحوثي على المنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات في مواجهة كل ما يهدد سيادتها وأمنها واستقرارها، وذلك تأكيداً لأواصر الأخوة الراسخة، والمصير الواحد، والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وجدد جلالته تأييد المملكة ومساندتها التامة كل ما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات للتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مشدداً على ترابط الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين، وأن أي اعتداء على دولة الإمارات يعد اعتداءً على مملكة البحرين.

ونوه جلالة ملك البحرين بالدعم والتأييد اللذين عبّر عنهما العديد من دول العالم لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الاعتداء الحوثي الإرهابي، ما يجسد المكانة الرفيعة التي تتبوأها الدولة على المستوى الدولي، مثنياً جلالته على الجهود الموفقة التي قادتها الدبلوماسية الإماراتية بكل كفاءة واقتدار، وأسهمت في صدور قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع بإدانة الهجوم الحوثي الإرهابي، وتأكيد حق دولة الإمارات القانوني في الدفاع عن سيادتها، والمحافظة على أمنها واستقرارها ومصالحها، واعتبار هذا الاعتداء تصعيداً خطراً، يهدد السلم والأمن في المنطقة.

كما أعرب جلالة ملك البحرين عن تمنياته لدولة الإمارات دوام الأمن والأمان والاستقرار، وأن ينعم الله تعالى على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدوام الصحة والسعادة والعمر المديد، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الدولة وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه، ويكلل جهود قيادتها الحكيمة لتحقيق مزيد من التقدم والنماء والازدهار.

• ولي عهد أبوظبي وملك البحرين استعرضا القضايا الإقليمية والدولية.



• حمد بن عيسى أكد وقوف المملكة إلى جانب الإمارات في مواجهة كل ما يهدد سيادتها وأمنها واستقرارها.

محمد بن زايد يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، مسرور بارزاني.

وبحث سموه وبارزاني خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق، خصوصاً إقليم كردستان العراق في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية، التي تخدم جهود التنمية والبناء لدى الجانبين.

وتبادل سموه وبارزاني وجهات النظر بشأن مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأهمية دعم المساعي والجهود المبذولة لترسيخ أركان السلام والاستقرار في المنطقة، وتحقيق التنمية لشعوبها، وبناء مستقبل أفضل يسوده التعاون والتعايش.

وأعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق خلال اللقاء عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، مؤكداً أنه ينتهك كل الأعراف والقوانين الدولية، ويشكل تهديداً خطراً للأمن والسلم الإقليميين.

وشدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم ورادع لهذه الميليشيات وغيرها من قوى الإرهاب وداعميه في مواجهة الجرائم التي ترتكبها بحق الآمنين.

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