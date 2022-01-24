اليمن.. ألوية العمالقة تحرز تقدماً كبيراً وتحرر أول مديرية في شمال البلاد (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نجحت ألوية العمالقة الجنوبية في تحرير أول مديريات محافظة مأرب شمالي اليمن بعد مواجهات عسكرية مع مليشيات الحوثي استمرت على مدار أيام متواصلة.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن قواتها تقدمت ميدانيا وسيطرت على جبال ضاحة شقير والقرن والمدفون المطلة على حريب.

كما ذكر المركز سيطرة ألوية العمالقة على جبال المدفون والحقيل ومهران المطلة على طريق الجفرة العبدية بمحافظة مأرب.

وأشارت المعلومات التي أوردها المركز الإعلامي إلى "معارك عنيفة"، بين الجانبين، واستطاعت من خلالها ألوية العمالقة "تكبيد" قوات الحوثيين مئات القتلى والجرحى، حد وصفه.

كما أكدت قناة "سكاي نيوز عربية" أن قوات ألوية العمالقة الجنوبية سيطرت على معظم مناطق مديرية حريب.

شاهد تقدم ألوية العمالقة الجنوبية وسيطرتها على جبال ضاحة شقير والقرن والمدفون المطلة على حريب وجبال المدفون والحقيل ومهران المطلة على طريق الجفرة العبدية بمحافظة مأرب بعد معارك عنيفة وتكبيد المليشيات مئات القتلى والجرحى#اعصار_الجنوب pic.twitter.com/nUB8OSFBa4 — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة الجنوبية (@alamalikah) January 23, 2022

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