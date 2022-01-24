الكويت تدين وتستنكر هجمات الحوثي الإرهابية على الإمارات والسعودية

المصدر: الكويت - وام

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي شنتها ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ضد المدنيين والأهداف المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقتين.

وأوضحت وزارة الخارجية - في بيان لها اليوم - أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على تحدي المجتمع الدولي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيات مشددة على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب شقيقتيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذانه من خطوات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

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