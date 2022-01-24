الإمارات: تدمير منصة إطلاق الصواريخ الحوثية على أبوظبي (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين، أن مقاتلات حربية دمرت في محافظة الجوف اليمنية منصة إطلاق الصواريخ الحوثية التي استخدمت في محاولة الهجوم على أبوظبي.

وذكرت الدفاع الإماراتية في تغريدة عبر "تويتر": تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن (نجاح) طائرة F16 الساعة 0410 توقيت اليمن من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية مديرية الحزم بالجوف فور اطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي ".

ونشرت مقطع فيديو يوثق عملية تدمير المنصة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية.

وكانت الدفاع الإماراتية أعلنت في وقت سابق أن دفاعها الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه الدولة.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

كما أكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

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