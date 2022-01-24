بالدموع.. سعد الحريري يعلن تعليق عمله بالحياة السياسية ويجمد نشاط تيار المستقبل (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن زعيم تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، تعليق عمله بالحياة السياسية، مُشيرًا إلى أنه لا يعتزم الترشح للانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل.

وقال الحريري، في كلمة من بيت الوسط يوم الاثنين، إنه قرر "تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها".

إلى جانب "عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي".

وفي نهاية كلمته ظهرت الدموع في عين الحريري عندما استذكر مقولة لوالده الراحل رفيق الحريري.

وأشار الحريري إلى أن عددًا من الأسباب تقف وراء قراره، وحددها في "لأنني مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".

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