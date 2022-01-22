الإمارات تتضامن مع غانا وتعزي في ضحايا حادث الانفجار

المصدر: أبوظبي - وام

أعربت دولة الإمارات عن تعازيها وتضامنها مع جمهورية غانا الصديقة عقب حادث الانفجار الذي وقع في مدينة أبيت وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى جمهورية غانا الصديقة وذوي ضحايا الحادث وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت الشرطة في غانا قد قالت الجمعة، إن ما لا يقل عن 13 شخصاً لقوا حتفهم كما أصيب عشرات، عندما انفجرت شاحنة كانت تنقل متفجرات إلى منجم ذهب في غرب غانا، ما أدى إلى تسوية قرية بالأرض.

وأكد مراسل لوكالة "رويترز" في مكان الحادث، أن الانفجار أطاح بأبواب وأسقف مبان في قرية أبيت الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي العاصمة أكرا، وأشارت الشرطة إلى إصابة نحو 180 شخصاً في الانفجار.

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