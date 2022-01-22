البحرين والكويت والأردن ترحب بإدانة مجلس الأمن الهجوم الإرهابي لمليشيات الحوثي على الإمارات

المصدر: عواصم - وام

رحبت مملكة البحرين بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي ودان فيه بالإجماع اعتداء ميليشيات الحوثي الإرهابية على دولة الإمارات العربية المتحدة والمنشآت المدنية في العاصمة أبوظبي واعتباره تصعيدا خطيرا سيؤثر على السلم والأمن في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أن إدانة مجلس الأمن الدولي بالإجماع للاعتداء الحوثي الإرهابي الآثم يعبر عن مساندة دولية لحق دولة الإمارات

القانوني في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها في وجه ممارسات مليشيات الحوثي الإجرامية وانتهاكاتها المستمرة

لكافة القوانين الدولية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى موقف حازم وحاسم من ميليشيات الحوثي الإرهابية وما ترتكبه من اعتداءات وممارسات إجرامية ، والعمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار وإلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 وقرارات المجلس ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

من جانبها رحبت دولة الكويت بإدانة مجلس الأمن الدولي لهجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على دولة الإمارات.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر أمس عن مجلس الأمن بالإجماع والذي أدان فيه هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن صدور هذا البيان يؤكد خطورة سلوك مليشيا الحوثي المهدد للأمن والسلم واهتمام مجلس الأمن بهذه القضية ومتابعته لها.

ودعت الخارجية الكويتية المجلس إلى مضاعفة جهوده للضغط على ميليشيات الحوثي للاستجابة إلى دعوات وقف إطلاق النار والتفاعل الإيجابي مع جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بما يمهد لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية وصولا إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها على دعم دولة الكويت لكافة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى هذا الحل.

كما رحبت المملكة الأردنية الهاشمية ببيان مجلس الأمن الدولي حول الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي على الإمارات.

ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أمس، والذي أدان بالإجماع الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيات الحوثي على عدد من المنشآت المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة في السابع عشر من الشهر الجاري.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول دعم المملكة المُطلق للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في كل خطوة يتخذونها لحماية أمنهم ومصالحهم، مُجدداً إدانة واستنكار المملكة الشديدين للهجوم الإرهابي الجبان على دولة الإمارات العربية المتحدة.



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