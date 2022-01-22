"التحالف" ينفي صحة التقارير الإعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة

المصدر: الرياض - وام

نفت قيادة القوات المشتركة للتحالف ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنية.

وأوضح العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيات الحوثية الإرهابية عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر أمس و ادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله وأن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيات الحوثية غير صحيحة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد و تم عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل (AAR) بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف وتبين عدم صحة هذه الادعاءات.

وبيّن العميد المالكي أن ما سوقت له الميليشيات الحوثية الإرهابية يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد ، وأن الهدف محل الادعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL) بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA) ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) ، ولا تنطبق علية المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفيه المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز .

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن و اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيات الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الادعاء .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news