"التحالف " ينفي صحة التقارير الإعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة

المصدر: الرياض ــوام

نفت قيادة القوات المشتركة للتحالف ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنية .

و أوضح العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيا الحوثية الإرهابية عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر أمس و ادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله وأن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيا الحوثية غير صحيحة.

و نقلت وكالة الأنباء السعودية عن العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد و تم عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل /AAR/ بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف وتبين عدم صحة هذه الادعاءات .

وبيّن العميد المالكي أن ما سوقت له الميليشيا الحوثية الإرهابية يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد ، وأن الهدف محل الإدعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف /NSL/ بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن /OCHA/ ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر /ICRC/ ، ولا تنطبق علية المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الانساني وقواعده العرفيه المتعلقة بمراكز الاحتجاز الوارده بالمادة /23/ من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز .

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن و اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيا الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الإدعاء .

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