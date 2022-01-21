قبرص وأنجولا وتنزانيا وكينيا تدين بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالات هاتفيا من ايوانيس كاسوليديس وزير خارجية قبرص، وتيتي أنطونيو وزير خارجية أنجولا، وليبريتا مولامولا وزيرة خارجية تنزانيا، ورايشيل أومامو وزيرة خارجية كينيا، أدانوا خلالها بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي، وأكدوا تضامن بلادهم مع الإمارات.

وأكد وزير خارجية قبرص خلال الاتصال الهاتفي، إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وعبر الوزير عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات في أعقاب تعرضها لهذه الاعتداءات الإرهابية التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

كما أكد أن هذه العمليات الإرهابية تمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها متقدما بخالص العزاء إلى دولة الإمارات في ضحايا هذه العمليات الإرهابية ومعربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جهتها أكدت جمهورية أنجولا تضامنها الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وتيتي أنطونيو وزير خارجية أنجولا.

وأكد الوزير خلال الاتصال الهاتفي تضامن بلاده مع دولة الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تقوم بها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.

كما أعرب عن خالص تعازيه إلى دولة الإمارات وأسر ضحايا هذه الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأدانت جمهورية تنزانيا المتحدة الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وليبريتا مولامولا وزيرة الخارجية والتعاون الشرق إفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة.

وأكدت الوزيرة خلال الاتصال الهاتفي إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية والذي يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

كما أكدت تضامن بلادها مع دولة الإمارات متقدمة بالتعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي ومعربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت كينيا الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ورايشيل أومامو وزيرة خارجية كينيا.

وأكدت الوزيرة تضامن بلادها مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا العمل الإرهابي الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وتقدمت بالتعازي إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي كما عبرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين .

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