مجلس الأمن يدين بالإجماع الهجمات الإرهابية للحوثيين على منشآت مدنية في الإمارات

المصدر: نيويورك - وكالات

أدان مجلس الأمن بالإجماع اليوم الهجمات الإرهابية للحوثيين التي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات .

وتمت الموافقة على هذا البيان الذي أعدته الإمارات، والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات الدامية على مدنيين "ارتكبها وتبناها الحوثيون"، فيما كان المجلس يستهل اجتماعا طارئا حول هذه التطورات.

وطلبت الإمارات، العضو غير الدائم في المجلس منذ الأول من يناير، عقد هذا الاجتماع المغلق.

ومن جهتها، قالت رئيسة مجلس الأمن الدولي، منى جول، اليوم "الجمعة"، إن الاعتداءات الدامية على مدنيين في دولة الإمارات "ارتكبها وتبناها الحوثيون".



وذكرت جول، في حديثها لصحفايين: "قمنا بإدانة الهجوم الذي شن على الإمارات وطالبنا بخفض التصعيد في اليمن، وهناك مطالب بالعودة إلى المفاوضات".

وتابعت: "الاعتداءات الدامية على مدنيين في دولة الإمارات ارتكبها وتبناها الحوثيون".

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