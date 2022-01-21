"التحالف": تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة.

وأوضح التحالف في بيان أن استهدافات مأرب دمرت 13 آلية عسكرية للميليشيات وقتلت أكثر من 90 عنصراً حسب "العربية.نت".

إلى ذلك تمكنت قوات الجيش اليمني ومقاتلو القبائل، من التصدي لعدة هجمات شنها الحوثيون جنوب محافظة مأرب.

وأفادت وسائل إعلام محلية، الجمعة، بأن قوات الشرعية أفشلت عدة هجمات على جهات عدة من المحافظة، وكبّدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والعدّة.



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