خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد .. وزير خارجية العراق يدين الهجوم الإرهابي الحوثي

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق.

وأكد الوزير خلال الاتصال الهاتفي إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية والذي يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

كما أكد تضامن بلاده مع دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا متقدما بالتعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي ومعربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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