اليابان تدين بشدة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في الإمارات

المصدر: طوكيو - وام

أدانت اليابان في بيان رسمي الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية في الدولة والتي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وجاء في البيان " تعرب حكومة اليابان عن تعازيها القلبية لمن فقدوا أرواحهم في هذه الحوادث وأسرهم متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وقال البيان أن حكومة اليابان تدين بشدة الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.

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