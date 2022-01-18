محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان أدان خلاله الاعتداء الحوثي الإرهابي على منشآت مدنية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية أدان خلاله هجوم ميليشيات الحوثي الآثم على المنشآت والمناطق المدنية في دولة الإمارات والذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى معربا عن خالص تعازيه في ضحايا الاعتداء وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد الجانبان أن هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت المملكة والإمارات ستزيد من عزم البلدين على الاستمرار في التصدي لتلك الأعمال العدوانية ويؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات للقوانين والأعراف الدولية وإدانة هذه الجرائم الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لما عبر عنه أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من مشاعر صادقة تؤكد الروابط الراسخة واللحمة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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