اليمن.. تعزيزات للجيش إلى جبهات مأرب وغارات مكثفة على صعدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

دفع الجيش اليمني بتعزيزات جديدة إلى جبهات جنوب مأرب، لتعزيزات الجبهات التي تحولت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم وواصلت التقدم نحو معسكر ام ريش، ومنطقة ملعاء، في مديرية جوبة، بعد اختراق الدفاعات الحوثية في صحراء العمود جنوب البلق الشرقي.

من جانبها واصلت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، شن غاراتها المساندة في جميع جبهات مأرب، محققة إصابات مباشرة ودقيقة ومخلفة العديد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

من جهة أخرى، اكدت مصادر ميدانية في حريب مأرب، استسلام 16 حوثياً مع عتادهم القتالي، بعد التأكيد مصرع مشرف الحوثيين في المديرية المدعو توفيق الشريف مع عدد من القيادات في غارة للتحالف.

وفيما واصلت قوات الجيش والقبائل تقدمها نحو معسكر ام ريش، وتطويقه من ثلاث جهات بجنوب مارب، طالبت مجاميع حوثية من شيوخ القبائل ايوائهم في منازلهم حتى يتم الخروج من مديرية حريب.

وأسقطت القوات المتقدمة في حريب، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه المديرية، كما قصفت الميليشيات مستشفى العطير الخيري والمناطق المجاورة له بالمديرية، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وفشلت ميلشيات الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي من قرية الجوبة جنوب مأرب، حيث انفجر بعد اطلاقه بقليل، ما خلف انفجار هائل في القرية، وأدى لمصرع واصابة العديد من الحوثيين بينهم خبراء صواريخ يمنيين وأجانب.

وفي البيضاء، استهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات معسكر السوادية، طالت مخزن أسلحة يضم صواريخ وعتاد قتالي متنوع.

وفي الجوف، دمرت مقاتلات التحالف آليات قتالية حوثية في جبهة الاجاشر، وأخرى في منطقة اليتمة بالمحور الشمالي، كما قصفت موقعا يضم أسلحة في مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

كما طالت غارات التحالف آليات حوثية تم الدفع بها إلى منطقة العلم على تخوم مديرية مدغل في مأرب.

وفي الضالع، لقي قائد ما يسمى "الشرطة العسكرية" الحوثي عماد طاهر العثماني، مصرعه برصاص القوات المشتركة والجنوبية التي صدت محاولة تسلل لعناصر الحوثي في جبهة مريس شمال المحافظة، وكبدت العناصر الحوثية خسائر كبيرة بينهم قائد المحاولة العثماني.

وفي صعدة، كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع وأهداف وآليات حوثية في المحافظة التي تعد معقل الحوثيين الرئيسي، بالتزامن مع احباط قوات الجيش اليمني عملية تسلل لعناصر حوثية في جبهة الملاحيط بمديرية الظاهر.

وذكرت مصادر ميدانية، ان الميليشيات حاولت التسلل نحو "جبل كرس الكلح"، بجبهة الملاحيط بمحور مران - الظاهر، تم افشالها وتكبيد المتسللين خسائر كبيرة.

من جانبها، استهدفت مقاتلات التحالف غرفة عمليات حوثية في مديرية الحشوة شرق صعدة، ودمرت مخزن أسلحة في منطقة بني معين بمديرية رازح، واستهدفت آليات واسلحة حوثية في منطقتي "العبدين، وحقل تلمص"، بمدينة صعدة عاصمة المحافظة.

وكانت مصادر عسكرية يمنية، أكدت شل قدرات الحوثيين في التواصل مع عناصرها في الجبهات، بعد تدمير مقاتلات التحالف شبكات اتصالات وغرف عمليات تدريب المعارك في جبهات الحدود مع المملكة العربية السعودية، تركزت في "صعدة وعمران، وحجة" خلال اليومين الماضيين.

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