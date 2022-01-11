القوات اليمنية تحرر مواقع جديدة في مأرب

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

حررت قوات الشرعية اليمنية مدينة وسوق بمركز مديرية حريب جنوب محافظة مأرب من ميليشيات الحوثي، بعد تنفيذها عملية عسكرية تجاه المديرية من جهة شبوة، وأكدت مصادر ميدانية تقدم القوات المشاركة في تحرير شبوة نحو حريب أولى مديريات جنوب مأرب بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية.

وأفادت المصادر بأن التقدم جاء بعد قطع جميع خطوط الإمداد الحوثية القادمة من شبوة، وفرضت القوات سيطرتها على إدارة الأمن، وعدد من المباني الحكومية في مركز مديرية حريب بعد الدخول إليها فجر اليوم الثلاثاء، بعد تنفيذها عملية خاطفة استمرت ساعات قليلة، كبدت الميليشيات العديد من القتلى والجرحى والأسرى، فيما فرت بقية عناصر الحوثيين نحو مناطق متفرقة.

ووفقاً للمصادر، فإن الدخول إلى حريب تم عبر الخطوط الرئيسية الرابطة بين شبوة ومأرب، مشيرة إلى أن عناصر الميليشيات في جبهات جنوب مدينة مأرب باتت بحكم المحاصرة بعد قطع جميع خطوط الإمداد عنها.

إلى ذلك، تقدمت قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودين بالتحالف العربي، من الجهة الجنوبية لمدينة مأرب، باتجاه "البور، والعكدة وصولا إلى مشارف عروق ملعاء"، واقتربت كثيرا من الالتحام مع القوات القادمة من شبوة، وأكدت المصادر أن التقدم جاء بعد تنفيذ عملية التفاف ناجحة.

وواصلت مقاتلات التحالف العربي شن غاراتها المساندة، وتم خلالها تدمير آليات قتالية ومرابض مدفعية ومخازن أسلحة للحوثيين، في مناطق متفرقة واقعة بين شبوة ومأرب، كما استهدفت مواقع حوثية في وادي ذنة والروضة وصحراء الاعيراف، ما خلف قتلى وجرحى حوثيين وتدمير آليات قتالية تابعة للميليشيات.

وفي شبوة، واصلت القوات المشاركة في تحرير المحافظة، عمليات التطهير والتأمين للمناطق المحررة في مديريات عسيلان وبيحان وعين، بعد إعلان استكمال تحريرها، حيث تمكنت من تطهير معسكر اللواء 153 في عين، ومنطقة نجد مرقد وبلاد ال عقيل، وبلاد الشاعر.

وكانت القوات اليمنية المشاركة في تحرير شبوة، أعلنت استكمال تحرير كامل المحافظة من ميليشيات الحوثي بانتهاء المرحلة الثالثة من العمليات التي استمرت أكثر من 12 يوماً وتم خلالها تحرير مديريات "عسيلان وبيحان وعين".

وفي البيضاء، دمرت مقاتلات التحالف موقعا حوثيا في مديرية نعمان، ما خلف قتلى وجرحى حوثيين بينهم قيادات ميدانية بارزة، وفي صعدة دمرت مقاتلات التحالف مخزن أسلحة للحوثيين في مديرية كتاف، واستهدفت موقعا حوثيا في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وفي الضالع، أقدمت الميليشيات على قتل الشاب علي توفيق المريسي، برصاص قناص حوثي في منطقة مريس شمال المحافظة، كما أصابت اثنين آخرين.

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