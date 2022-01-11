رئيس المكسيك مصاب بـ «كورونا» للمرة الثانية

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنّه أصيب بكوفيد-19 للمرة الثانية، مطمئناً مواطنيه إلى أنّه يعاني من أعراض خفيفة.

وكتب الرئيس في تغريدة على تويتر «أبلغكم بأنّني مصاب بكوفيد-19، وعلى الرّغم من أنّ الأعراض خفيفة فأنا سأمكث في العزل الصحّي ولن أزاول سوى الأعمال المكتبية وسأتواصل عبر الفضاء الافتراضي».

ولوبيز أوبرادور، البالغ من العمر 68 عاماً، نادراً ما يضع كمامة وقد بدا عليه المرض صباح خلال مؤتمره الصحافي اليومي إذ تحدّث بصوت أجشّ، مؤكّداً أنّه يعتزم إجراء فحص كوفيد-19 على الرّغم من اعتقاده أنّه مصاب بالأنفلونزا فحسب.

وكان الرئيس المكسيكي أصيب بفيروس كورونا في يناير 2021 وكانت أعراض المرض عليه يومها خفيفة أيضاً.

وتلقّى لوبيز أوبرادور لقاح أسترازينيكا العام الماضي بالإضافة إلى جرعة معزّزة في 7 ديسمبر.

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