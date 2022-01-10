إصابة وزير الخارجية المصري سامح شكري بكورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت وسائل إعلام مصرية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن شكري موجود في منزله ويتابع عمل الوزارة بشكل متواصل عن بعد.

ومع بداية العام الجديد، أصيب مشاهير فن وإعلام وسياسة ونجوم للرياضة في مصر بفيروس كورونا.

ومن بين أبرز الذين أصيبوا بفيروس كورونا في صفوف الإعلاميين المصريين، الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي وكذلك الإعلامية مها الصغير، كما أعلن السيناريست تامر حبيب والسيناريست أيمن سلامة أيضا إصابتهما بالفيروس.

كما واصل الفيروس مداهمة الوسط الرياضي المصري، حيث أصاب كلا من حارس المرمى محمد أبو جبل ومدرب الحراس عصام المصري واللاعب إبراهيم عادل.

كما توفي الإعلامي المصري وائل الإبراشي أمس الاحد عن عمر يناهز 58 سنة، إثر تداعيات فيروس كورونا وتلف الرئة.

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