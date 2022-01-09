المشهداني يدعو إلى الإسراع بإنتخاب هيئة رئاسة البرلمان العراقي

المصدر: بغداد - وكالات

دعا النائب محمود المشهداني رئيس السن في البرلمان العراقي الجديد اليوم الأحد إلى الإسراع بإنتخاب هيئة رئاسة البرلمان العراقي الجديد.

وقال في كلمة له عقب مراسم حفل افتتاح جلسة البرلمان إن تطلعات الشعب مرهونة بالبرلمان الجديد وأمل المواطنين في العيش الرغيد واحداث التغيير المنشود .

وأضاف"يجب الإسراع بإختيار هيئة رئاسة البرلمان وستتحملون المسؤولية الكاملة لنجاح العملية السياسية".

بعدها أعلن رئيس الجلسة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ونائبه.

ثم تم رفع الجلسة للتداول بين الكتل البرلمانية. كان النائب المشهداني أكبر الأعضاء سنا قد ترأس اليوم الأحد أولى جلسات البرلمان العراقي الجديد بحضور 325 نائبا من أصل أجمالي عدد نواب البرلمان العراقي البالغ 329.

ثم أدى نواب البرلمان العراقي الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس السن. بعدها هتف النواب المستقلون "عاشت ثورة تشرين العظيمة ".

وترأس المشهداني أكبر الأعضاء سنا اليوم أولى جلسات البرلمان الجديد بحضور 325 نائبا من أصل إجمالي عدد نواب البرلمان العراقي البالغ 329.

وكان نواب الكتلة الصدرية قد دخلوا إلى قاعة البرلمان وهم يرتدون الأكفان ، فيما وصل نواب حركة امتداد المستقلة إلى مبنى البرلمان بواسطة عجلة توك توك قادمين من ساحة التحرير ، مركز التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت بالعراق في أكتوبر عام 2019.



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