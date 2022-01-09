اغتيال قيادي بارز في التيار الصدري عشية انعقاد البرلمان العراقي

المصدر: بغداد - وكالات

أفاد مصدر مطلع اليوم الأحد باغتيال قيادي بارز في التيار الصدري في محافظة ميسان جنوبي العراق.

ونقلت وكالة (شفق نيوز) العراقية اليوم عن المصدر قوله إنه "تم العثور على جثة (مسلم أبو الريش) القيادي البارز في التيار الصدري في وقت متأخر من ليلة أمس مرمية بمنطقة الشيشان وعليها آثار 11 طلقة نارية بمناطق متفرقة من الجسد".

ووفق المصدر ، يعد (أبو الريش) المتهم الرئيس في اغتيال (وسام العلياوي) القيادي في حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي المنشقة عن التيار الصدري.

وكان العلياوي وشقيقه قد قتلا بهجوم نفذه مجهولون على مقر عصائب أهل الحق في مدينة العمارة خلال أحداث احتجاجات عام 2019 .

وتأتي عملية الاغتيال قبيل انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد اليوم بعد إعلان المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على نتائج الانتخابات الأخيرة.

من جهة أخرى أفاد المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم الأحد بإحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بأربع عبوات ناسفة في بغداد والمثنى والديوانية.

وقال المتحدث ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صباح اليوم، :"من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة المثنى والديوانية وبغداد وأثناء المسح الميداني، من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي وأرواح المواطنين بأربع عبوات ناسفة معدة للتفجير على الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد -البصرة ".

وأضاف أنه تم تفكيك العبوات موقعيا من قبل خبير المتفجرات.

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