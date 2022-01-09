"الرباعية" ترحب بإعلان الأمم المتحدة حول السودان

المصدر: أبوظبي - وام

رحبت دول الرباعية للسودان (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة بأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان تقوم بتسهيل المناقشات لحل الأزمة السياسية في السودان.

وأشارت إلى دعمها بقوة لمبادرة الحوار السودانية التي تيسرها الأمم المتحدة. كما حثت جميع الأطراف السياسية السودانية على اغتنام هذه الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية المدنية، بما يتماشى مع الإعلان الدستوري لعام 2019.

وأعربت عن تطلعها إلى أن تكون هذه العملية باتجاه تحقيق النتائج المرجوة في توجه البلاد لانتخابات ديمقراطية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة والازدهار.

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