اتصال هاتفي نادر بين وزيرَي الدفاع الروسي والأميركي

المصدر: واشنطن - أ ف ب

تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي شويغو الخميس، كما أعلن الناطق باسم البنتاغون جون كيربي، فيما لا تزال التوترات تخيّم عند الحدود الروسية الأوكرانية.

وأضاف كيربي في بيان مقتضب "ناقشا مسألة الحد من الأخطار عند حدود أوكرانيا".

ويتّهم الأوروبيون والأميركيون وكييف الروس منذ أسابيع بحشد عشرات الآلاف من الجنود عند الحدود الأوكرانية بهدف غزو محتمل. وهدد الغرب مرارا بفرض عقوبات "هائلة" وغير مسبوقة إذا أقدم الكرملين على ذلك.

من جانبها، تنفي روسيا تهديد أوكرانيا وتؤكد أن عليها حماية نفسها من عداء الغربيين الذين يدعمون كييف خصوصا في صراعها مع الانفصاليين المؤيدين للروس.

ومن المقرر أن تبدأ محادثات أميركية روسية الاثنين في جنيف، يليها اجتماع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا واجتماع آخر في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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