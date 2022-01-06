قطر تمنع غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المساجد

المصدر: الدوحة - د ب أ

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية اليوم الخميس عدم السماح بدخول غير المطعمين بمن فيهم الأطفال دون 12 عاما إلى المساجد بداية من بعد غد السبت.

وحددت وزارة الأوقاف، في تعميم اليوم أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، ضوابط جديدة لارتياد المساجد يبدأ سريان مفعولها من بعد غد وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة.

وشملت الإجراءات، التباعد في صلوات الفروض والجمعة لمقدار السجادة (تباعد جسدي نصف متر)، وإبقاء مسافة تباعد متر لكل مصل أثناء صلاة الجمعة، وفتح دورات المياه في المساجد المحددة مسبقا.

وتضمنت ضوابط وزارة الأوقاف كذلك ضرورة إبراز مرتادي المساجد لتطبيق /احتراز/، وإحضار كل مصل سجادة صلاة خاصة به، مع مراعاة ارتداء الكمامة.

كما دعت الوزارة جميع الأشخاص الذين يعانون من نزلات برد (الزكام - الكحة - ارتفاع درجة الحرارة) إلى التزام بيوتهم وعدم التوجه إلى المساجد.

وطالبت وزارة الأوقاف مرتادي المساجد بالالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتخذة، حرصاً على سلامة المصلين وأفراد المجتمع من عدوى فيروس كورونا.

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