ترامب يتخلى عن عقد مؤتمر صحافي بعد عام من الهجوم على الكونغرس

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في بيان، أول من أمس، أنه سيتحدث في 15 يناير في تجمع بولاية أريزونا، لكنه قرّر إلغاء هذا المؤتمر الصحافي «في ضوء الانحياز الكامل وانعدام النزاهة»، اللذين برهنت عنهما - على حدّ قوله - كلّ من اللجنة البرلمانية التي تحقّق في ملابسات اقتحام مقر الكونغرس، ووسائل الإعلام «المضلِّلة».

وأكد مجدداً من دون أن يقدم أي دليل، أن الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن في نهاية 2020 شابتها عمليات «تزوير»، معتبراً أنها «جريمة القرن» على الرغم من أن المرشح الجمهوري تقدم عليه بأكثر من سبعة ملايين صوت.

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