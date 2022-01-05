الولايات المتحدة تدين استيلاء الحوثيين على سفينة الشحن التي ترفع علم الإمارات قبالة سواحل الحديدة اليمنية

المصدر: نيويورك - وام

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية استيلاء الحوثيين في 2 يناير الجاري على سفينة شحن تحمل علم الإمارات قبالة سواحل الحديدة اليمنية.

وقال نيد برايس المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية في بيان له: "هذا الإجراء الحوثي الغاشم يتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر ويهدد التجارة الدولية والأمن الإقليمي".

وأضاف برايس: "تأتي تصرفات الحوثيين تلك في وقت ينبغي على جميع الأطراف فيه خفض التصعيد والعودة إلى محادثات سياسية شاملة"، وحث الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها سالمين ووقف كل أعمال العنف التي تعيق العملية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن.

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