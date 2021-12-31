فرنسا: إطلاق إيران لصاروخ إلى الفضاء يضر بالمحادثات النووية

المصدر: باريس - أ ف ب

نددت فرنسا الجمعة بإطلاق إيران صاروخا إلى الفضاء الخميس تزامنا مع استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني وإحرازها "تقدما".

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا تدين عملية الإطلاق هذه التي لا تنسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231"، مضيفة أن "هذه الأنشطة مؤسفة للغاية وتضر بالمحادثات النووية ،خصوصا أنها تأتي في وقت نحرز تقدما في المفاوضات النووية في فيينا".

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