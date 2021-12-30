لأول مرة.. الكشف عن جهود القذافي وعلي عبد الله صالح للدفاع عن صدام حسين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت المحامية بشرى خليل، لأول مرة، ماذا فعل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، للدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في المحكمة.

وقالت المحامية بشرى خليل، في حديث مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "زعيم ليبيا السابق معمر القذافي ورئيس اليمن السابق علي عبد الله صالح، ساهما بتمويل لجنة محامين دافعت عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ومقرها عمان".

وأضافت خليل، أن "القذافي تبرع بتكاليف هيئة المحامين، إلى رغد صدام حسين، التي كانت تعمل في مكتب اللجنة في عمان"، مشيرة إلى أن الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح تبرع أيضا بمبلغ من المال.

وتابعت: "قامت السيدة رغد بتوفير تذاكر السفر من عمان إلى بغداد، وكذلك سافر باقي المحامين من بلادهم على نفقتها، وتم تسديد تكلفة الفنادق من ميزانية اللجنة"، مشيرة إلى أن اليوم الخميس 30 ديسمبر وافق الذكرى الخامسة عشرة لإعدام صدام حسين.

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