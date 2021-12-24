أميركا ترفع قيود السفر عن 8 دول أفريقية 31 ديسمبر المقبل

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه رفع قيود السفر التي فرضها على ثماني دول في جنوب قارة إفريقيا الشهر الماضي بعد اكتشاف متحور أوميكرون.

ووفقًا لمساعد السكرتير الصحافي للبيت الأبيض كيفين مونوز، سيرفع الرئيس بايدن القيود في 31 ديسمبر بعد شهر واحد فقط من إعلان الحظر لأول مرة، وأشار مونوز إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أوصت برفع القيود.

وأضاف: "لقد منحتنا القيود الوقت لفهم متحور أوميكرون ونحن نعلم أن لقاحاتنا الحالية تعمل ضده، وتعززت".

في وقت سابق، أعلنت إدارة بايدن عن القيود المفروضة على جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي الشهر الماضي لمحاولة ترويض انتشار اوميكرون.

وقال مسؤول كبير في الإدارة، إن مركز السيطرة على الأمراض أوصى في النهاية برفع القيود بسبب التقدم الذي أحرزه خبراء الصحة في فهم المتحور الجديد، وبسبب مدى انتشار السلالة في جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس بايدن يوم الثلاثاء إنه "يفكر في عكس" قيود السفر، وقال للصحفيين "سأتحدث مع فريقي في اليومين المقبلين"، وكرر أن الإدارة نفذت الحظر "لمعرفة مقدار الوقت الذي كان لدينا قبل وصول أوميكرون هنا حتى نتمكن من البدء في تحديد ما نحتاجه من خلال النظر في ما يحدث في البلدان الأخرى".

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