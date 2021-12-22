الحكومة الإسبانية تعيد إلزامية وضع الكمامات في الخارج

المصدر: مدريد - أ ف ب

قرّرت الحكومة الإسبانية الأربعاء جعل وضع الكمامات في الخارج أمراً إلزامياً مجدداً بعدما ارتفع عدد الإصابات بكوفيد-19 بشكل حاد وسجل حصيلة قياسية بلغت نحو 50 ألف إصابة في 24 ساعة.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان: "وضع الكمامات في الخارج أصبح إلزامياً مرة أخرى".

ولم يحدد البيان موعد دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ لكنّ مجلس الوزراء الإسباني يعقد جلسة استثنائية الخميس للموافقة على هذا المرسوم بحيث يصبح وضع الكمامات في الخارج ساريا في عيد الميلاد الذي يتخلله كثير من التجمعات.

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