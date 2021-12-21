تدمير مخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في صنعاء

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

أكدت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء، تدمير أكبر وأهم مخازن الأسلحة الثقيلة والصواريخ التابعة لميليشيات الحوثي في غارات لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، مساء أمس، بصنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن غارات مقاتلات التحالف كانت دقيقة ومركزة وطالت أهداف قتالية حوثية شملت هناجر وورش ومباني تستخدم في عمليات تفخيخ وتركيب الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وأعلن التحالف تنفيذ ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء، وأشار التحالف إلى إسقاطه الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء، وفقا للقانون الدولي والإنساني، وأكد أن ضربات مطار صنعاء تأتي استجابة للتهديد واستخدام الميليشيات مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود.

وكان التحالف طالب العاملين من المنظمات الدولية والإنسانية والمدنيين بإخلاء مطار صنعاء، وأكد اتخاذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتياً، وقال العميد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف لـ"العربية"، إن ميليشيات الحوثي تعمدت مهاجمة المدنيين والمطارات في السعودية، وأضاف أن ميليشيات الحوثي استخدمت الأعيان المدنية كغطاء لعملياتها العسكرية، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات قانونية قبل توجيه ضربات عسكرية في مطار صنعاء.

وأوضح أن القانون الدولي يجيز رفع الحصانة عن المواقع المدنية. مشيراً إلى أن التحالف منح المدنيين إنذارا بمغادرة مطار صنعاء رغم علمه بعدم وجودهم، وتابع: "حرصنا في الضربات على عدم تأثر العمليات التشغيلية لمطار صنعاء"، وقال إن الضربات الجوية في المطار طالت أهدافا عسكرية مشروعة.

وشهدت جبهات مأرب الجنوبية والغربية معارك عنيفة خلال الساعات القليلة الماضية، وتم إفشال هجمات ومحاولات تسلل لعناصر حوثية في جبهة الكسارة بمديرية صرواح، كما تم تدمير 8 آليات قتالية بغارات لمقاتلات التحالف استهدفت تحركات حوثية في أطراف وادي هيلان وأخرى في اتجاه المشجح.

وفي الجوبة، استهدفت مقاتلات التحالف تجمعا لآليات حوثية وتم تدمير العديد منها، فضلا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيات.

وفي الجوف، استكملت قوات الجيش والقبائل بمساندة مقاتلات التحالف تطهير مناطق عدة غربي اليتمة، وتم استهداف آليات حوثية ولقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم.

وفي تعز، أكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي، تدمير تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهات مديرية مقبنة غرب المحافظة، بعد رصدها من الفرق الاستطلاعية، وفي الحديدة قتل اثنين من المدنيين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحوثيين في قرية الحائط بمديرية الدريهمي.

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