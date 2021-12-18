السفير الإيراني يغادر صنعاء

المصدر: الرياض - أ ف ب

أعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى أن السفير الإيراني لدى اليمن غادر العاصمة اليمنية السبت في طائرة عراقية، سمح لها السعوديون بالهبوط والإقلاع من مطار صنعاء.

وجاءت مغادرة سفير ايران، بطلب من ميليشيات الحوثي وفي ظل ظروف غامضة إذ لم تتضح الأسباب وراء رغبة الحوثيين في رحيل السفير.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "غادر على متن طائرة عراقية وقد يكون حاليا في بغداد"، مضيفا أن موافقة الرياض على السماح برحيله صدرت بعد وساطة عراقية وعمانية.

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