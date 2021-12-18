إصابة مستوطن في هجوم بسكين نفذته عجوز فلسطينية بالخليل

المصدر: القدس - أ ف ب

أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح طفيفة السبت بعد أن طعنته فلسطينية تبلغ 65 عاما بسكين في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد المتحدث باسم جهاز حرس الحدود الإسرائيلي.

وقال المتحدث في بيان إن المرأة التي تعيش في قرية فلسطينية في منطقة الخليل طعنت بسكين مستوطنا من مستوطنة كريات أربع المجاورة له من العمر 38 عاما.

وأوضح البيان أن حرس الحدود أوقف الفلسطينية.

وقع الهجوم قرب الحرم الإبراهيمي وسط المدينة الفلسطينية حيث يعيش ألف مستوطن يهودي تحت حماية عسكرية إسرائيلية مشددة.

يأتي الهجوم في وقت تواصل قوات الأمن الإسرائيلية البحث في الضفة الغربية المحتلة عن منفذي هجوم أودى الخميس بحياة مستوطن قرب مستوطنة حومش في شمال الضفة الغربية.

ونشر الجيش الإسرائيلي ، كتائب إضافية وقوات خاصة للعثور عن منفذي الهجوم.

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