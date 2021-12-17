التحالف: مقتل 615 حوثياً خلال 24 عملية استهداف لمواقع الميليشيات

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أعلن التحالف العربي تنفيذ 24 عملية استهداف على مواقع وآليات حوثية في محيط مأرب، ما خلف مصرع 615 حوثيا وتدمير 43 آلية قتالية، فيما أكدت مصادر ميدانية يمنية في محافظة مأرب، افشال هجمات واسعة لميليشيات الحوثي في جبهات جنوب المحافظة وغربها، خلال الساعات الماضية، كان لمقاتلات التحالف الدور الكبير في احباط تلك الهجمات وتكبيد الحوثيين خسائر كبيرة.

وذكرت المصادر، انه تم تدمير 5 آليات حوثية بينها دبابة، كانت تحاول اختراق جبهة البلق الأوسط من جهة سائلة اللجمة باتجاه منطقة "الفلج"، (الممر الرئيسي والوحيد) نحو مناطق جنوب مدينة مأرب مركز المحافظة من الجهة الجنوبية، حيث تم تدميرها من قبل مقاتلات التحالف ومدفعية الجيش والقبائل.

وأشارت المصادر، إلى أن الميليشيات وعقب فشلها في تحقيق أي تقدم في جميع الجبهات، عاودت قصفها لمدينة مأرب بالصواريخ الباليستية حيث سقط اثنين منهم في حي المطار دون أن يخلفا أي ضحايا.

وكانت معارك الساعات القليلة الماضية، في جنوب مأرب، خلفت 271 قتيلا، وأدت لتدمير 14 آلية، وتدمير منصة اطلاق صواريخ ومخزن أسلحة، وفقا لمصادر ميدانية، فيما

وفي الجبهة الغربية، تواصلت عمليات الكر والفر وتبادل القصف بين الجانبين في جبهتي الكسارة والمشجح، فيما تم أسر 27 حوثيا في اطراف مديرية رغوان.

وذكرت مصادر ميدانية، انه تم افشال محاولة تسلل لعناصر حوثية تجاه مواقع الجيش والقبائل في جبهة الكسارة، حيث تم استهدافها بالمدفعية والعيارات المناسبة ما خلف قتلى وجرحى في صفوف المتسللين، وفرار البقية.

إلى ذلك واصلت مقاتلات التحالف شن غاراتها المساندة في جبهات مأرب، مستهدفة بأكثر من 26 غارة مركزة ودقيقة مواقع وأهداف وآليات حوثية في مديريات "صرواح والجوبة والوادي"، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، إلى جانب تدمير آليات واسلحة حوثية.

وفي الجوف، دمرت مقاتلات التحالف العربي، تعزيزات حوثية تضم آليات قتالية ثقيلة في مديرية خب والشعف، كانت في طريقها إلى مناطق التماس شرق بئر المرازيق.

من جانبه أعلن التحالف العربي، أنه دمر موقع لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف، ومنصات إطلاق صواريخ ومركز اتصالات ومخازن للمسيرات.

تزامن ذلك مع استمرار المعارك بين الجيش والقبائل، والميليشيات في جبهة سلبة والقعيف بمديرية برط العنان، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.

وفي تعز، دمرت مقاتلات التحالف موقعا حوثيا يضم أسلحة نوعية في مدينة البرح التابعة لمديرية مقبنة غرب المحافظة، بعد استهدافه بغارتين خلفت انفجارات ضخمة بالموقع المستهدف.

كما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية في منطقة "بيدح" بمديرية مقبنة ما أدى لمصرع 10 من عناصر الميليشيات، وتدمير آلية قتالية، وقصفت مخزن أسلحة للميليشيات في جبل المجاعشة بذات المديرية ودمرته.

وفي صنعاء، شهدت أروقة الثقافة والأدب، والفعاليات الشعبية والمجتمعية، حالة من الغضب والسخط، على خلفية إقدام ميليشيات الحوثي على تحويل مبنى "بيت الثقافة" في العاصمة إلى محل تجاري يباع فيه ملابس جاهزة.

وأشارت المصادر إلى ان الميليشيات قضت على كل شيء يتعلق بالثقافة والأدب والفنون، التي تعد الهوية اليمنية، وحولتها إلى مصالح تخدم مشاريعها الضيقة، كما عملت على تدمير المناطق التاريخية والاثرية وبيع العديد من الآثار لتمويل مشروعها وعناصرها الانقلابية.

وفي إب، اقتحمت ميليشيات الحوثي، مركزاً خيرياً لتعليم محو الأمية في حارة شعب الرمح في دار الشريف بمديرية المشنة وحولته إلى ثكنة لعناصرها المسلحة.

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