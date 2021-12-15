كورونا حول العالم: الإصابات 271.5 مليون.. واللقاحات 8.51 مليار

المصدر: نيويورك - وام

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 271.5 مليون إصابة حتى اليوم، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 8.51 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 271 مليونا و491 ألف حالة ..وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و320 ألف حالة وفاة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و513 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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