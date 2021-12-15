«الحج» تكشف إجراءات الحصول على تصاريح العمرة وزيارة الروضة الشريفة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن آلية الحصول على تصاريح العمرة والصلاة والطواف وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، والإجراءات المطلوبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وزارة الحج والعمرة، إن إصدار التصاريح يكون من تطبيق «اعتمرنا» على أن تكون بيانات المستفيد محدثة في نظام أبشر، مع اشتراط ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا.

وحول الإجراءات المطلوبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، قالت وزارة الحج، إنها تتمثل في ضرورة «تسجيل إثبات اللقاح في منصة مقيم قبل دخول المملكة، والتسجيل في تطبيقي توكلنا واعتمرنا بعد الوصول للمملكة، وبعد تحديث الحالة الصحية في توكلنا يمكن حجز العمرة والصلوات والزيارة من تطبيق اعتمرنا».

أما القادمون من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، فقالت الحج، إنه يتطلب للحصول على تصاريح العمرة: تسجيل إثبات اللقاح في منصة قدوم قبل دخول المملكة، والتسجيل في تطبيقي توكلنا واعتمرنا بعد الوصول للمملكة، مشيرة إلى أنه بعد تحديث الحالة الصحية في توكلنا يمكن حجز العمرة والصلوات والزيارة من خلال تطبيقي توكلنا واعتمرنا.

وبالنسبة للمتعمرين القادمين بتأشيرة العمرة ستتولى شركة العمرة استخراج التصاريح اللازمة لهم، بحسب الوزارة.

وحول الفئات العمرية المسموح لها بأداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وزيارة الروضة الشريفة، قالت وزارة الحج، إنها تبدأ من سن 12 عاما فما فوق، ويشمل ذلك التالي: «المواطنون والمقيمون داخل المملكة، مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، القادمون من الخارج بمختلف انواع التأشيرات»، مشيرة إلى أنه يشترط لذلك ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا.

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