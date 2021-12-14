زلزال في إندونيسيا وتحذير من تسونامي مدمر

المصدر: جاكرتا-أ ف ب

أعلن مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ أنّ زلزالا ضرب شرق إندونيسيا اليوم الثلاثاء، وبلغت قوّته 7,3 درجات، قد يتسبّب في حدوث موجات مدّ تسوانامي مدمرة خطرة.

والزلزال الذي قال المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي إنّه وقع على بُعد حوالى 100 كيلومتر شمال بلدة ماومير على عمق 18,5 كيلومترًا (11 ميلًا) في بحر فلوريس، يُمكن أن يتسبّب بحدوث موجات تسونامي خطرة على طول السواحل الواقعة على بُعد ألف كيلومتر (600 ميل) من مركز الزلزال.

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