فرنسا توافق على علاج لكورونا بالأجسام المضادة

المصدر: باريس - أ ف ب

وافقت السلطات الصحية الفرنسية على استخدام علاج بالأجسام المضادة ابتكرته شركة أسترازينيكا لدى المعرّضين لخطر مرتفع بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذين تُظهر اجسامهم مقاومة كبيرة للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا أنها أعطت الضوء الأخضر للاستخدام الوقائي لـ"ايفوشيلد" لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بشكل حاد من كوفيد-19".

وحصل علاج ايفوشيلد الذي طورته شركة الأدوية البريطانية-السويدية على تصريح استخدام طارئ في الولايات المتحدة للبالغين والأطفال الذين يبلغ عمرهم 12 عاماً وما فوق، فيما تتيح الموافقة الفرنسية استخدامه على البالغين فقط.

ويُعطى ايفوشيلد المكوّن من مزيج من اثنين من الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة، على جرعتين.

والأجسام المضادة الوحيدة النسيلة والتي تتعرف على جزيء معين من الفيروس أو البكتيريا المستهدفة، هي نسخ تركيبية من الأجسام المضادة الطبيعية.

وعلى عكس غالبية علاجات كوفيد-19 الأخرى والتي تُعطى للمصابين الذين دخلوا المستشفى لمنع اصابتهم بأعراض خطيرة، فإن ايفوشيلد مخصص لمن لم يصابوا بعد ولكن قد لا يكون لديهم استجابة مناعية كافية.

وحذّرت الهيئة من أعراض جانبية على القلب والأوعية الدموية تمّ تحديدها خلال التجارب السريرية للعلاج وأوصت بعدم إعطاء الدواء للمصابين بكوفيد-19 والذين لديهم عاملا خطر أو أكثر، مثل المعاناة من السكري والسمنة.

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