القوات اليمنية تكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في جبهات الجوف ومأرب

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

أفشلت قوات الجيش اليمني والقبائل بمساندة مقاتلات التحالف عملية التفاف وهجمات لميليشيات الحوثي، في جبهات الجوف ومأرب، في حين تم تأكيد مصرع أربعة من الخبراء الأجانب العاملين في إطار الصواريخ والمسيرات الحوثية في صنعاء ومأرب.

وأكدت مصادر ميدانية، تمكن قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودين بمقاتلات التحالف العربي من إفشال عملية التفاف لعناصر ميليشيات الحوثي في جبهة العلم بين الجوف ومأرب، تم فيها تدمير دبابة، وعربتين، وغنيمة كمية كبيرة من الأسلحة، فضلا عن مصرع وإصابة العديد من عناصر الحوثي.

وكانت ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات جديدة إلى العلم مكونة من 40 آلية محملة بالعناصر، بهدف فتح جبهة جديدة تجاه مأرب من جهة منطقة زين مين، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، تم إفشالها وتكبيد عناصر الحوثي خسائر كبيرة.

من جانبها شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المركزة والدقيقة على تعزيزات حوثية في خب والشعف، كانت قادمة من الحزم والغيل تجاه منطقة العلم، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف عناصر الحوثي وتدمير آليات قتالية.

وفي مأرب، أكدت مصادر ميدانية، استعادة المواقع التي تقدمت إليها عناصر ميليشيات الحوثي خلال الساعات القليلة الماضية في جبهات البلق الشرقي جنوب مدينة مأرب، من قبل الجيش والقبائل بعد تنفيذها عملية التفاف ناجحة بمساندة مقاتلات التحالف، أدت لتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة.

وكانت ميليشيات الحوثي تقدمت نحو موقعي لضاة، والجمة في البلق الشرقي، بعد تنفيذها هجمات من عدت مسارات، خلال اليومين الماضيين، تكبدت خلالها المئات من القتلى والجرحى، فضلا عن تدمير 23 آلية قتالية.

في الأثناء، تواصلت المعارك في جبهات ذنة والاعيرف والعمود في مديرية الجوبة جنوب مأرب، تم فيها تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة، من قبل الجيش والقبائل ومقاتلات التحالف التي كان لها الدور الكبير في إفشال محاولة التقدم نحو جبال البلق.

وأوضحت المصادر، انه تم تدمير 8 عربات و7 آليات نقل مقاتلين للحوثيين في جبهات الجوبة، من قبل مقاتلات التحالف، فيما واصلت الميليشيات إرسال تعزيزات إلى تلك المناطق قادمة من صنعاء وعمران والجوف.

إلى ذلك، قصفت ميليشيات الحوثي مدينة مأرب ومخيمات النازحين بثلاث صواريخ باليستية خلال الساعات القليلة الماضية ما تسبب في إصابة 6 أطفال وامرأة في مخيم الحمة للنازحين.

وفي حين لقي طيار حوثي يدعى اشرف الدمشقي مصرعه، بعد تدمير مقاتلة مروحية حوثية كان يحاول استهداف مواقع الجيش والقبائل في مأرب، أكدت مصادر ميدانية مصرع خبير أجنبي في جبهة أم ريش جنوب مأرب إلى جانب عدد من عناصر الحوثي بغارة جوية لمقاتلات التحالف.

من جهة أخرى، نفذت مقاتلات التحالف خلال الساعات القليلة الماضية أكثر من 46 غارة على مواقع وأهداف حوثية في مناطق متفرقة من اليمن، بينها أربع غارات على مديرية الجراحي جنوب الحديدة، تم فيها تدمير تعزيزات كانت في طريقها إلى مناطق التماس.

وفي تعز، تجددت المعارك بين قوات الجيش، والميليشيات في جبهة الدفاع الجوي شمال المدينة، فيما قصفت الميليشيات منطقة الكويحة بمديرية مقبنة ما أدى لإصابة امرأة.

وفي صنعاء، أكدت مصادر محلية، مصرع ثلاثة من الخبراء الأجانب في غارات التحالف الأخيرة على مواقع حوثية في المدينة، إلى جانب خبراء وقيادات وعناصر حوثية.

وفي ذمار، قتل قيادي حوثي يدعى فؤاد عبدالوهاب الكبسي، على يد مسلح قبلي في مديرية الحداء شرق المحافظة، أثناء دهم الميليشيات لقرية كلبة العقر في المديرية، للبحث عنا فارين من المعارك في جبهات مأرب.

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