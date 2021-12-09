حريق غامض يلتهم مقر "النهضة" في تونس.. شاهد قفز من النوافذ (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، اليوم الخميس، اندلاع حريق غامض في مقر حركة النهضة التونسية في منطقة مونبليزير بالعاصمة.

وأظهر الفيديو تصاعد الدخان وألسنة النيران من المقر الرئيس لحركة “النهضة”، فيما قفز المتواجدين في المكان من النوافذ؛ هربًا من الحريق.

ورصدت لقطات مصورة القيادي بالحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض يطلب النجدة من أحد نوافذ الطابق الثاني للمبنى؛ حيث أصيب بعد قفزه من النوافذ.

وأعلنت حركة النهضة عن حالة وفاة واحدة وإصابة 12 آخرين، إثر اندلاع الحريق بمقرها المركزي في العاصمة.

وقال شهود وأعضاء في الحزب إن اثنين من كبار المسؤولين بالحزب من بين المصابين في الحريق.

وأضافوا أن أحدهم هو القيادي بالحزب علي العريض، والثاني هو عبد الكريم الهاروني.

وأبلغ عضو بالحزب رويترز أن الحريق نتج عن خلل كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسة للحزب، وقال مسؤولون آخرون إن رجلا أشعل النار في نفسه دون أن تتضح هويته.

وطال الحريق الهائل مكاتب المقر ودفع بعض الموظفين والقياديين إلى محاولة النجاة من ألسنة النيران والدخان عبر القفز من الشرفات.

وأظهرت مقاطع فيديو إصابة القيادي علي العريض إثر سقوطه من إحدى الشرفات.

ولم تتضح أسباب اندلاع الحريق.

#شاهد.. اللحظات الأولى لاندلاع حريق في مقر حزب النهضة في العاصمة #تونس pic.twitter.com/p4QRcp6rK3 — TRT عربي (@TRTArabi) December 9, 2021

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