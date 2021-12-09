ترقب سوداني لإعلان اتفاق سياسي جديد لحل الأزمة السياسية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

يترقب السودان الإعلان عن اتفاق سياسي جديد خلال الساعات المقبلة، بين المكون العسكري في البلاد والقوى السياسية، لتكون خطوة جديدة تجاه حل الأزمة السياسية في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام سودانية، أن الإعلان السياسي الجديد سيتم طرحه في غضون ساعات وسيتم التوقيع عليه من المكون العسكري والقوى السياسية، موضحة أن أهم بنود الإعلان السياسي، هي أن الوثيقة الدستورية هي الحاكم للفترة الانتقالية، والتأكيد أن الحريات العامة غير قابلة للانتهاك.

كما يشدد الإعلان السياسي على ضرورة إكمال الهياكل الدستورية والعدلية، لكن هذا الإعلان لن يكون دستورا للفترة الانتقالية.

وقال رئيس حزب الأمة السوداني، فضل الله ناصر، اليوم، إن القوى السياسية السودانية تتشاور لتطوير الاتفاق السياسي الموقع حاليا بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، موضحا أن هذا الاتفاق حقق إيجابيات كبيرة، لكن سلبيته أنه اتفاق ثنائي.

وأكد ناصر أن هناك مساعي لتكوين قاعدة عريضة لدعم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مؤكدا أن حزبه لم يرفض اتفاق حمدوك والبرهان، منذ البداية ولكنه كان يطالب بتطويره.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أكد الدعم الكامل للدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة، قائلا إن عليه المضي قدما لتحقيق شعارات الثورة وأن القوات المسلحة تقف إلى جانبه.

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