بايدن يعاني من سعال ونزلة برد أصيب بها من حفيده

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة بصوت أجش إنه مصاب بنزلة برد، وربما أصيب بها من حفيده.

وبعد كلمة حول الاقتصاد الأميركي، بدا فيها أنه مصاب باحتقان وسعل خلالها عدة مرات، سأل الصحفيون بايدن عما إذا كان بخير.

ورد بايدن قائلا "أنا بخير. أجري فحص كوفيد يوميا... كل ما في الأمر أن عندي حفيد يبلغ من العمر عاما ونصف العام مصاب بنزلة برد ويحب القبلات​​... مجرد نزلة برد".

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