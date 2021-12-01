التحالف يحبط عملية إرهابية حوثية في البحر الأحمر.. ويدمر "مسيرة"

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر بزورق مفخخ تابع لميليشيات الحوثي، حيث تم تدميره قبل وصوله إلى هدفه.

وذكر التحالف، أنه تم تدمير الزورق المفخخ قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى ان الميليشيات أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة، وان العملية تهدد حرية الملاحة والأمن الإقليمي والدولي.

وفي صنعاء، دمرت مقاتلات التحالف بخمس غارات دقيقة ومركزة مواقع وأهداف مشروعة للحوثيين في قاعدة الديلمي، ومحيط مطار صنعاء، ومنطقة جدر الواقعة شرق المطار، إحداها طالت كتيبة كاملة كانت تنقل معدات وأسلحة ومسيرات وصواريخ، من المطار وقاعدة الديلمي، باتجاه معسكر صرف شرق المنطقة.

وأفادت مصادر محلية ان انفجارات ضخمة وقعت بالمنطقة، ما دفع الميليشيات إلى اغلاق الحركة في طريق المطار وطريق جدر، فيما شوهدت عربات الإسعاف وآليات حوثية تهرع إلى المنطقة لنقل القتلى والجرحى من خبراء الصواريخ بينهم أجانب.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي فجر اليوم، من مطار صنعاء الدولي، تم تدميرها في أجواء محافظة عمران شمال صنعاء.

وأكد التحالف، أن أي محاولة استهداف المدنيين ستقابلها استجابة فورية للتهديد، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرا إلى انه تم استهداف كامل كتيبة الدفاع الجوي الحوثية، التي أطلقت الطائرة، اثناء محاولة نقلها للصواريخ والمعدات الخاصة بإطلاق المسيرات من الموقع الذي استخدمته، عقب إطلاق تهديد التحالف.

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