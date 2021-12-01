عمليات نوعية لمقاتلات التحالف في 4 محافظات يمنية

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

دكت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، موقعا استراتيجيا لميليشيات الحوثي يضم طائرات مسيرة وصواريخ باليستية واسلحة تكتيكية نوعية في منطقة "العمشية" بين عمران وصعدة، بعد رصد عمليات نقل أسلحة اليه من معسكرات صنعاء.

وأكدت مصادر محلية، ان غارات للتحالف دكت معسكرا سريا يضم مخازن أسلحة حوثية نقلت اليها أسلحة نوعية خلال الأيام القليلة الماضية، مخلفة انفجارات ضخمة في المنطقة.

وفي صنعاء، قصفت مقاتلات التحالف مقراً سرياً لخبراء صواريخ أجانب يعملون مع ميليشيات الحوثي، أثناء محاولتهم نقل صواريخ ومسيرات من مخازن مجمع 22 مايو للتصنيع الحربي، جوار الفرقة الأولى مدرع سابقا، خلفت قتلى وجرحى حوثيين وأجانب من القيادات والخبراء، فضلا عن تدمير صواريخ ومسيرات ومنصات إطلاق وعتاد قتالي نوعي.

وفي صعدة، شنت مقاتلات التحالف غارتين على موقعا حوثيا يضم أسلحة وصواريخ ومسيرات في منطقة جبلية بين مدريتي "حيدان والظاهر"، ما أدى لوقوع انفجارات في الموقع نتيجة القصف المركز.

إلى ذلك دكت مدفعية الجيش اليمني مواقع حوثية تضم مرتزقة أفارقة في منقطتي "الرقو وآل الشيخ" في مديرية منبه، ما خلف ثلاثة قتلى و12 جريحا بينهم مرتزقة افارقة، كما دكت مواقع حوثية في مديرية شدا أدت لسقوط قتيل و11 جريح في صفوف عناصر الحوثيين.

من جانبه، أعلن التحالف العربي، تنفيذ 33 استهدافا ضد ميليشيات الحوثي في مأرب، دمرّت 16 آلية قتالية حوثية، ومنظومتين للدفاع الجوي، وخلفت أكثر من 120 قتيلا حوثيا.

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