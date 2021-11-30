التيار الصدري يفوز بـ73 مقعدا في الانتخابات العراقية ويتصدر الكتل في البرلمان

المصدر: بغداد - أ ف ب

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات التشريعية العراقية الثلاثاء فوز التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعدا ليكون أكبر الكتل في البرلمان العراقي للسنوات الأربع المقبلة.

وجاء في بيان للمفوضية أن "التيار الصدري حصل على 73 مقعدا في الانتخابات التشريعية" من أصل 329 مقعدا (مجموع مقاعد مجلس النواب). وحصل "تحالف الفتح" الذي أعترض على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير، على 17 مقعدا.

وقال رئيس المفوضية جليل عدنان خلال مؤتمر صحافي "هناك تغيير في مقعد واحد" في خمس محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنت في الثامن من هذا الشهر.

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