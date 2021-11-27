السودان.. حمدوك يعفي مدير عام قوات الشرطة ونائبه

المصدر: الخرطوم - متابعات ووكالات

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قراراً اليوم السبت بإعفاء الفريق أول شرطة حقوقي، خالد مهدي إبراهيم الإمام مدير عام قوات الشرطة، والفريق شرطة حقوقي، الصادق علي إبراهيم نائب مدير عام قوات الشرطة من منصبيهما.

وأصدر حمدوك قراراً بتعيين الفريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، واللواء شرطة مدثر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً.

ووجّه القرار، وزارات شؤون مجلس الوزراء، والداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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